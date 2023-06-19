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Canan Barlas ile Gündem - FETÖ'nün hangi önemli verileri ele geçirildi?

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Giriş: 19.06.2023 01:41
Canan Barlas ile Gündem’in 18 Haziran 2023 Pazar günkü yayınında Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin nabzı tutuldu. Programda; “Seçimi sadece Kılıçdaroğlu mu kaybetti? CHP'de kim hangi koltuğu istiyor? FETÖ'nün hangi önemli verileri ele geçirildi? Türkiye Yüzyılı'nda nasıl bir muhalefet olacak? Hangi gazete rüşvet karşılığı söylem değiştirdi?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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