24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan | Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP ve Kılıçdaroğlu sözlerinin şifreleri

Arka Plan | Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP ve Kılıçdaroğlu sözlerinin şifreleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2023 01:43
A Haber’de yayınlanan Arka Plan’ın 23 Mart 2023 Perşembe günkü yayınında; İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonu hedef alması ve söylemlerinin şifreleri ele alındı.
Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu sözlerinin şifreleri
Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu sözlerinin şifreleri
Arka Plan - HDP Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?
Arka Plan - HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu ve ortakları ne vadediyor?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu ve ortakları ne vadediyor?
İmamoğlu ve Yavaş’tan Akşener’e ret
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ret
Arka Plan - 9 saatlik masa toplantısında ne oldu?
Arka Plan - 9 saatlik masa toplantısında ne oldu?
İsveç’te Kuran-ı Kerim’e saldırı
İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı
Seçim ne zaman yapılacak?
Seçim ne zaman yapılacak?
Arka Plan - 12 Ocak 2022
Arka Plan - 12 Ocak 2022
6’lı masa toplantısında ne konuşuldu?
6'lı masa toplantısında ne konuşuldu?
Arka Plan - EYT’ye dair her şey!
Arka Plan - EYT'ye dair her şey!
Arka Plan - Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Arka Plan - Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster