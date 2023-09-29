Arka Plan - Türkiye hangi ülkelere gaz ihraç edecek?

A Haber’de 28 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’ programında Türkiye gündemine ilişkin konular ele alındı. Programda, “Altın Portakal’da “FETÖ” propagandası kim yaptı? “Uyayan FETÖ hücreleri” harekete mi geçti? Ordu-Rize’de kaç milyar dolarlık petrol-gaz var? Karadeniz’de başlayan yeni çalışmalar ne zaman sonuç verecek? Türkiye hangi ülkelere gaz ihraç edecek?” sorularına yanıt arandı.