Küresel denge sarsıldı! Trump'ın Venezuela hamlesi Rusya ve Çin'in iştahını kabarttı
ABD'nin dünyayı sarsan Venezuela hamlesi, küresel dengeleri altüst etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesinden kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyon, Donald Trump yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Trump'ın bu hamlesi Rusya'nın Ukrayna'ya, Çin'in ise Tayvan'a yönelik hamlelerinde iştahı kabartabilecek tehlikeli bir emsal oluşturuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:05