Viral Galeri Viral Tıkla Küresel denge sarsıldı! Trump'ın Venezuela hamlesi Rusya ve Çin'in iştahını kabarttı

ABD'nin dünyayı sarsan Venezuela hamlesi, küresel dengeleri altüst etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesinden kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyon, Donald Trump yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Trump'ın bu hamlesi Rusya'nın Ukrayna'ya, Çin'in ise Tayvan'a yönelik hamlelerinde iştahı kabartabilecek tehlikeli bir emsal oluşturuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:05
ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından uluslararası sistemde yaşanacak olası değişiklikler dünyayı diken üstünde oturtuyor.

Washington yönetiminin "uyuşturucu ile mücadele" bahanesiyle Maduro'yu kaçırmasının ardından küresel sistemde köklü statüko değişikliğinin yaşanacağı öngörülüyor. Nitekim dünya basınına yansıyan yorum ve haberlerde de "ABD yönetimi dünyaya 'Ben arka bahçemde istediğimi yaparsam sen de istediğini yapabilirsin' mesajını verdi" denildi.

Uzmanlara göre ABD'nin Venezuela hamlesi sonrasında özellikle Rusya ve Çin gibi Washington'a rakip ülkelerden de benzer müdahaleler gelebilir. İşte dünya medyasında öne çıkan bazı haberler:

Associated Press (AP) ajansı, ABD'nin Maduro operasyonunun yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ideolojik ve tarihsel bir kırılmaya işaret ettiğini kaydetti. ABD'nin Maduro'yu yakalamasının ardından "Batı Yarımküre'de Amerikan üstünlüğü bir daha asla sorgulanmayacak" sözleriyle verdiği mesajın, 19. ve 20. yüzyıl başındaki Amerikan emperyalizmi söylemlerini hatırlattığına dikkat çekildi.

Tarihçi Edward Frantz, geçmişte Vietnam ve Irak gibi örneklerde müdahalelerin "demokrasi" söylemiyle meşrulaştırıldığını ancak Trump'ın bu kez doğrudan güç ve üstünlük dili kullandığını söyledi. Haberde ayrıca, Trump'ın Grönland, Meksika, Küba ve Kolombiya'yı da açık biçimde hedef alan sert mesajlar verdiği, Latin Amerika'da derin bir ayrışma yarattığı ifade edildi.

