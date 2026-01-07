Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı! 'Koko'reç itirafı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir kadın spiker, dosyaya giren beyanlarında Ersoy ve kanalın eski yöneticilerinden Veyis Ateş hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu.
