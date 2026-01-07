Viral Galeri Viral Tıkla Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı! 'Koko'reç itirafı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir kadın spiker, dosyaya giren beyanlarında Ersoy ve kanalın eski yöneticilerinden Veyis Ateş hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:04
Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren bir kadın spiker, tutuklu şüpheliler Mehmet Akif Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.

SUMA BEACH'DE PARTİLEDİLER

Sabah'ın haberine göre Akif'le 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktaran kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını.

Beraberinde getirdiği kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi.

"VEYİS ATEŞ 'KOKO'REÇ GETİRECEK"

Kadın spiker, tutuklanan Habertürk'ün eski genel müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi. İşte o ifade: "4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi.

