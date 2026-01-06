“Casperlar” iddianamesinde kan donduran detay! Cinayet talimatı online oyundan

"ABİ HEDEF ÇIKTI, SANA ATACAĞIM KONUMA KOŞ"
İddianamede, Ömrüm K.'nın Ahmet Cangi'nin yaklaşık 1 ay önce Deren Su isimli bir kız tarafından, Daltonlar isimli örgütün yönlendirmesi sonucunda öldürüldüğünü duyduğunu, Deren Su'nun bu iş karşılığında 1,5 milyon lira aldığını işittiğini, Ahmet Cangi'nin öldürülmesi nedeniyle 4 Mart 2025 tarihinde babasıyla birlikte elektrik işi sebebiyle şantiyede bulunduğu sırada İsa Doğan'ın kendisini yabancı ülke kodlu bir numaradan aradığını ve telefon hediye etmek istediğini söylediğini, kendisinin bu teklifi kabul etmediğini belirtti. İsa Doğan'ın Şirinevler'e gittiğinde kimseyi aramadan kendisini aramasını istediğini, Şirinevler'e gittiğinde İsa Doğan'ı aradığını ve İsa Doğan'ın yanına tanımadığı bir kişiyi gönderdiğini ifade etti. Ömrüm K. Yanına gelen kişinin kendisini örgütün firar dairesi olarak kullandığı eve götürdüğünü, eve girişte üstünün arandığını, telefonunun ve hesap kartının alındığını, nedenini sorduğunda İsa Doğan'ı kastederek 'Çakinin emri' şeklinde cevap verildiğini, eve çıktığını, evde Batıkan K. ve Bekir İ.'nin bulunduğunu, bu kişileri ilk kez orada gördüğünü söyledi. Ömrüm K. Bekir İ.'yi daha önce iş yeri kurşunlama olaylarından duyduğunu, Bekir'in kendisine silah verdiğini ve birlikte sök-tak işlemleri yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 30 dakika sonra İsa Doğan'ın Bekir'i görüntülü arayarak 'abi hedef çıktı, sana atacağım konuma koş, uzun şarjörü al' dediğini, Bekir'in evden çıktığını, kendisinin de Bekir'e uzun şarjörü verdiğini, Batıkan ile birlikte evde beklediklerini, yaklaşık 40 dakika sonra Bekir'in nefes nefese dönerek 'kaçırdık' dediğini, Bekir'in İsa Doğan ve Burak isimli şahıslarla görüştüğünü ve polislerin olay yerinde bulunması nedeniyle eylemin gerçekleşmediğini anladığını belirtti.