22 Eylül 2023, Cuma
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Arka Plan - İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
A Haber’de 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’ programında Türkiye gündemine ilişkin konular ele alındı. Programda, “Dünyada ‘Türkiye ekseni’ neleri değiştiriyor? Doğu Akdeniz’de neler olacak? İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek? Kalkın Yolu Projesi ne kazandıracak?” sorularına yanıt arandı.