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Arka Plan - CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi?

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Giriş: 23.06.2023 01:53
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 22 Haziran 2023 Perşembe günkü yayınında; Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı? “15 faiz” enflasyon ve doları nasıl etkiler? “Parasal sıkılaştırma” ne demek? Memur-emekli zammı ne kadar olacak? CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi? Akşener kurultayda ne diyecek? İşte ARKA PLAN’ın tamamı…
Arka Plan - CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi?
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