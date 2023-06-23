Arka Plan - CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 22 Haziran 2023 Perşembe günkü yayınında; Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı? “15 faiz” enflasyon ve doları nasıl etkiler? “Parasal sıkılaştırma” ne demek? Memur-emekli zammı ne kadar olacak? CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi? Akşener kurultayda ne diyecek? İşte ARKA PLAN’ın tamamı…