23 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv'de siren sesleri
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 22 Ağustos 2025 tarihli yayınında"Gazze sokaklarında şuan ne oluyor?, Yemen füze ateşledi Tel Aviv'de siren sesleri, İsrail: Misilleme saldırısı başlattık, Husiler: Gazze için vuruyoruz, Tel Aviv'de uçuşlar durduruldu, Yemen'in İsrail'e ateşlediği Filistin-2 füzesi, İsrail Gazze-Lübnan'ı vuruyor Yemen'den füze, Hizbullah: İsrail güney Lübnan'ı vuruyor, Husiler: İsrail'in havaalanını felç ettik" başlıkları ele alındı.