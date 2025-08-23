23 Ağustos 2025, Cumartesi

Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv’de siren sesleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 05:36
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 22 Ağustos 2025 tarihli yayınında"Gazze sokaklarında şuan ne oluyor?, Yemen füze ateşledi Tel Aviv'de siren sesleri, İsrail: Misilleme saldırısı başlattık, Husiler: Gazze için vuruyoruz, Tel Aviv'de uçuşlar durduruldu, Yemen'in İsrail'e ateşlediği Filistin-2 füzesi, İsrail Gazze-Lübnan'ı vuruyor Yemen'den füze, Hizbullah: İsrail güney Lübnan'ı vuruyor, Husiler: İsrail'in havaalanını felç ettik" başlıkları ele alındı.
