Yemen füzeleri ateşleri: Tel Aviv’de siren sesleri

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 22 Ağustos 2025 tarihli yayınında"Gazze sokaklarında şuan ne oluyor?, Yemen füze ateşledi Tel Aviv'de siren sesleri, İsrail: Misilleme saldırısı başlattık, Husiler: Gazze için vuruyoruz, Tel Aviv'de uçuşlar durduruldu, Yemen'in İsrail'e ateşlediği Filistin-2 füzesi, İsrail Gazze-Lübnan'ı vuruyor Yemen'den füze, Hizbullah: İsrail güney Lübnan'ı vuruyor, Husiler: İsrail'in havaalanını felç ettik" başlıkları ele alındı.