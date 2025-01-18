18 Ocak 2025, Cumartesi

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Tüm suç Netanyahu’ya mı yıkılacak?

Tüm suç Netanyahu’ya mı yıkılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 00:57
A Haber’de 17 Ocak tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda, “İsrail hükümeti ateşkesi onaylayacak mı? Katliam ortakları el yıkayıp kaçıyor mu? Tüm suç Netanyahu’ya mı yıkılacak? İsrail “hezimet anlaşması”mı imzalıyor? Esirler gelsin, işgal sürsün planı mı? İsrail’de iç savaş mı? Trump nasıl yemin edecek? 20 Ocak’ta Trump’a suikast ihbarı mı?” sorularına yanıt arandı.
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