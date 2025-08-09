09 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 09.08.2025 04:55
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 8 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Orman yangını riski nerelerde yüksek?, Gazze'ye şimdi ne olacak?, İsrail'in Gazze'yi gasbetme planının şifresi, Ortadoğu'nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?, Gazze'de katliamın son perdesi mi?, Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi, Trump: Kafkasya'da hiçbir zaman çatışma olmayacak, Trump: Putin de Zelenski de barış istiyor, Trump: Bakü-Erivan asla savaşmayacak?" başlıkları ele alındı.
