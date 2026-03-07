ABD/İsrail İran'a nasıl saldırıyor?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 06 Mart 2026 tarihli bölümünde,"Savaşın 7. günü: Ateş çemberi genişliyor, İran-İsrail-Lübnan-ABD'den canlı yayın, CENTCOM/Cooper: İran'ın füze sistemine sızdık, ABD/İsrail İran'a nasıl saldırıyor?, İsrail'de füze saldırısı alarmı, İran-Hizbullah'tan eş zamanlı saldırı mı?, İran'a kara saldırısı planı, İran: ABD uçak gemisine füze attık, Irak/Erbil'de patlamalar yaşanıyor, İran'a saldırı Armageddon savaşı mı?" başlıklarına yanıt arandı.