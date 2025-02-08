A Haber’de 7 Şubat tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; Trump Gazze’ye bakınca ne görüyor? Gazze’yi dümdüz ettiniz! Yetmedi mi? ABD Gazze’yi işgal ederse ne olacak? ABD’nin tek derdi enerji ve yollar mı? Trump Süveyş Kanalı’nı mı istiyor? Trump Gazze’ye kule dikmenin mi peşinde? Hangi ülkenin altını üstüne getirecekler? ABD 30 günde Suriye’den çıkacak mı? Suriye’de Türk askeri üssü mü kurulacak? YPG’ye “ortak operasyon” mu yapılacak?” sorularına yanıt arandı.

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