A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 5 Eylül 2025 tarihli yayınında "YSK'nın kararı ne anlama geliyor?, YSK'dan CHP'nin "İl Yönetimi İtirazı"na ret, CHP hangi senaryoya, nasıl hazırlanıyor?, İstanbul kararı Kurultay için emsal olur mu?, O isimlere "ihraç sopası ile yıpratma mı?, Pazartesi Gürsel Tekin'e kimler eşlik edecek?, Özel'in "B planı" yeni parti mi?, CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu geliyor" korkusunda?, Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül planı ne?, Kılıçdaroğlu gelirse Özel'e ne olur?, Özel: Kılıçdaroğlu atanırsa tanımayacağız, ABD Medyası: ABD ordusu savaş girecek, ABD Venezuela'yı bombalayacak mı?" başlıkları ele alındı.