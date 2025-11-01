Viral Galeri Viral Liste Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni dönem kira sözleşmeleri için hazırlık yapıyor. Tüm dikkatler, TÜİK tarafından açıklayacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Kasım ayı kira artış oranlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki TÜFE'ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.11.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 12:20
2025 Kasım ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yeni kira artış oranı belli olacak. Peki 2025 Kasım kira zammı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

Kasım Ayı Kira Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

Kasım ayına girilmesiyle milyonlarca kiracı ve ev sahibi, 2025 Kasım kira artış oranını merak etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait enflasyon rakamlarını 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veriler, hem konut hem de iş yeri kira sözleşmeleri için uygulanabilecek en yüksek artış oranını belirleyecek.

Ekonomistlerin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, Ekim ayı TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,69 artması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, yıllık enflasyon oranı yüzde 33,05 civarına gerileyecek.

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

TÜİK'in Eylül ayı verilerine göre, Ekim 2025 döneminde kira artış oranı yüzde 38,36 olarak uygulanmıştı. Bu oran, hem konut hem de iş yerleri için geçerli oldu. Bir önceki ayda (Eylül) kira artış oranı yüzde 39,62 seviyesindeydi.

Kira Zamları Nasıl Belirleniyor?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.

