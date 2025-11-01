Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

TÜİK'in Eylül ayı verilerine göre, Ekim 2025 döneminde kira artış oranı yüzde 38,36 olarak uygulanmıştı. Bu oran, hem konut hem de iş yerleri için geçerli oldu. Bir önceki ayda (Eylül) kira artış oranı yüzde 39,62 seviyesindeydi.