Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni dönem kira sözleşmeleri için hazırlık yapıyor. Tüm dikkatler, TÜİK tarafından açıklayacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Kasım ayı kira artış oranlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki TÜFE'ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.11.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 12:20