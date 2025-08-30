30 Ağustos 2025, Cumartesi

İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?

İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 04:52
Güncelleme:30.08.2025 04:53
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 29 Ağustos 2025 tarihli yayınında"Katil İsrail soykırım planını başlattı, İsrail 1 milyon kişiyi mi öldürecek, İsrailli bakan: Kurşunla ölmeyen açlıkla ölecek, ABD'nin donanmayı yığdığı bölgede ne oluyor?, Adım adım Venezuela işgali mi geliyor?, Nehirler kuruyor, savaşlar alevleniyor, Su-koridor-kanal savaşları dönemi mi?, Denge değiştirecek hamle: Milli Uçak Gemisi" başlıkları ele alındı.
