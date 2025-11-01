47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

47. İstanbul Maratonu Programı ve Başlangıç Saatleri
|Saat
|Etkinlik / Aşama
|03.00
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
|06.00
|Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
|06.45 – 07.45
|Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
|07.00 – 08.00
|Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
|09.15 – 10.15
|Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
|08.45
|Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
|09.00
|42K maraton yarış başlangıcı
|09.10
|42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
|09.19
|15.5K yarış başlangıcı (1. start)
|09.38
|15.5K yarış başlangıcı (2. start)
|10.05
|15.5K yarış başlangıcı (3. start)
|10.08
|15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
|10.32
|Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
|11.06
|Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
|11.10
|42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
|11.40
|Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
|12.00
|15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
|12.14
|Halk koşusu yarış başlangıcı
|12.20
|15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
|12.30
|42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
|14.00
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
|15.00
|Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
|15.20
|42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
|15.30
|Tüm parkurun trafiğe açılması
Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
03.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
|Yol / Nokta
|Açıklama / Yönlendirme
|Güney Zincirlikuyu Ayrımı
|Trafiğe kapalı
|Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası
|Trafiğe kapalı
|Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları
|Trafiğe kapalı
|Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılımı
|Yıldız Posta ve Esentepe yönüne mecburi yönlendirme
|Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılımı
|Beşiktaş yönüne mecburi yönlendirme
|Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılımı
|Fulya'dan gelen akım Sarıyer yönüne mecburi yönlendirme
|Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılımı
|Sarıyer yönüne mecburi yönlendirme
|Kısıklı Caddesi – Altunizade Köprü Üzeri D100 Kuzey Katılımı
|Trafiğe kapalı
|Mahiriz Caddesi – Altunizade Köprü Üzeri D100 Kuzey Katılımı
|Trafiğe kapalı
|Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Katılımı
|Trafiğe kapalı
|Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey Katılımı – Tünel Girişi
|Trafiğe kapalı
|Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü Katılımı
|Trafiğe kapalı
|Alternatif Güzergah
|Yönlendirme Bilgisi
|O-1 Karayolu – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü akımı
|Büyükdere–Balmumcu/Levent–Sarıyer istikametine yönlendirilecek
|Sabiha Gökçen Ayrımları
|Çamlıca bağlantı yoluna yönlendirilecek
|Çamlıca Gişeler akımı
|Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikametine verilecek
|Yıldız Posta / Esentepe yönü
|Mecburi yönlendirme yapılacak
|Beşiktaş yönü
|Mecburi yönlendirme yapılacak
|Fulya akımı
|Sarıyer yönüne yönlendirilecek
|Sarıyer yönü
|Mecburi yönlendirme yapılacak