47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Kıtalar arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkuruyla spor tutkunlarını bir araya getirecek. Her yıl binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki 2025 İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, hangi yollar trafiğe kapatılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.11.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 13:18
47. İstanbul Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl da binlerce yerli ve yabancı sporcu, koşuya başlamak için parkurda buluşacak. Katılımcılar kadar sporseverler de organizasyonun başlangıç saati ve programını merak ediyor. Peki İstanbul Maratonu 2025 ne zaman koşulacak, start saati kaçta verilecek?

47. İstanbul Maratonu Ne Zaman Başlayacak?

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu, bu yıl 2 Kasım 2025 Pazar günü 47. kez koşulacak. Spor İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Asya'dan başlayıp Avrupa'da son bulacak.

47. İstanbul Maratonu Programı ve Başlangıç Saatleri

Saat Etkinlik / Aşama
03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
09.00 42K maraton yarış başlangıcı
09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)
09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)
10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)
10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı
12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması
Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?

03.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Yol / Nokta Açıklama / Yönlendirme
Güney Zincirlikuyu Ayrımı Trafiğe kapalı
Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası Trafiğe kapalı
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Trafiğe kapalı
Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılımı Yıldız Posta ve Esentepe yönüne mecburi yönlendirme
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılımı Beşiktaş yönüne mecburi yönlendirme
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılımı Fulya'dan gelen akım Sarıyer yönüne mecburi yönlendirme
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılımı Sarıyer yönüne mecburi yönlendirme
Kısıklı Caddesi – Altunizade Köprü Üzeri D100 Kuzey Katılımı Trafiğe kapalı
Mahiriz Caddesi – Altunizade Köprü Üzeri D100 Kuzey Katılımı Trafiğe kapalı
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Katılımı Trafiğe kapalı
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey Katılımı – Tünel Girişi Trafiğe kapalı
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü Katılımı Trafiğe kapalı

Alternatif Güzergah Yönlendirme Bilgisi
O-1 Karayolu – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü akımı Büyükdere–Balmumcu/Levent–Sarıyer istikametine yönlendirilecek
Sabiha Gökçen Ayrımları Çamlıca bağlantı yoluna yönlendirilecek
Çamlıca Gişeler akımı Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikametine verilecek
Yıldız Posta / Esentepe yönü Mecburi yönlendirme yapılacak
Beşiktaş yönü Mecburi yönlendirme yapılacak
Fulya akımı Sarıyer yönüne yönlendirilecek
Sarıyer yönü Mecburi yönlendirme yapılacak
