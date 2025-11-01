47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

47. İstanbul Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl da binlerce yerli ve yabancı sporcu, koşuya başlamak için parkurda buluşacak. Katılımcılar kadar sporseverler de organizasyonun başlangıç saati ve programını merak ediyor. Peki İstanbul Maratonu 2025 ne zaman koşulacak, start saati kaçta verilecek?