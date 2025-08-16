16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Aklın Yolu Videoları 15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi

15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 04:51
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 15 Ağustos 2025 tarihli yayınında "15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi, Alaska'da Putin için kırmızı halı hazır, Anlaşma mı nükleer savaş mı?, Rusya'yı öven mi, Putin'i tehdit eden Trump mı?, Trump Putin'e nasıl yaklaşacak?, Trump-Putin Alaska'ya hangi bavulla gitti?, Trump-Putin el sıkıştı, aynı araca bindi, Dev zire başlıyor: Trump-Putin Alaska'da, Trump Putin'i alkışladı, Putin gülümsedi, Trump-Putin'in tarihi zirvesi başladı, Beyaz Saray'dan "Trump-Putin" paylaşımı" başlıkları ele alındı.
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
15 Ağustos 2025 Alaska: Trump-Putin zirvesi
Ortadoğu’nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Ortadoğu'nun kanlı tarihine yeni sayfa mı?
Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda
Trump'tan Rusya'ya: Nükleer denizaltılar yolda
İsrail adım adım Avrupa’yı köleleştiriyor mu?
İsrail adım adım Avrupa'yı köleleştiriyor mu?
Binlerce Arap aşireti üyesi Süveyda’ya ilerliyor
Binlerce Arap aşireti üyesi Süveyda'ya ilerliyor
14 bin 941 gün sonra... PKK silah bıraktı
14 bin 941 gün sonra... PKK silah bıraktı
Türkiye alevlerde savaşıyor
Türkiye alevlerde savaşıyor
Bakan Fidan’dan İsrail mesajı: Korkmuyoruz!
Bakan Fidan'dan İsrail mesajı: Korkmuyoruz!
İsrail yıkımın boyunu gizliyor mu?
İsrail yıkımın boyunu gizliyor mu?
ABD Fordo tesisini taktik nükleerle mi vuracak?
ABD Fordo tesisini taktik nükleerle mi vuracak?
İsrail İran’ı İran İsrail’i bombalıyor
İsrail İran'ı İran İsrail'i bombalıyor
Musk’a kim ’ABD’yi karıştır’ dedi?
Musk'a kim 'ABD'yi karıştır' dedi?
Daha Fazla Video Göster