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Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?

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Giriş: 17.08.2023 05:25
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 16 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Dünyada ipler neden geriliyor? Yerli savaş nerede, ne zaman başlayacak? Adım adım “büyük patlama”ya doğru mu? Ukrayna Rusya’ya toprak verecek mi? Trilyol dolarlık “enerji savaşı” mı? İmamoğlu-Özel “Gizli anlaşma” mı yaptı? Özgür Özel İmamoğlu’nun lideri mi?” sorularına yanıt arandı.
Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?
Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?
Aklın Yolu
Aklın Yolu
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