Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 16 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Dünyada ipler neden geriliyor? Yerli savaş nerede, ne zaman başlayacak? Adım adım “büyük patlama”ya doğru mu? Ukrayna Rusya’ya toprak verecek mi? Trilyol dolarlık “enerji savaşı” mı? İmamoğlu-Özel “Gizli anlaşma” mı yaptı? Özgür Özel İmamoğlu’nun lideri mi?” sorularına yanıt arandı.