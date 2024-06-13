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Araç kiralamaya yoğun talep! Günlük araç kiralamada yüzde 90'lara varan doluluk

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.06.2024 11:16
Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte araç kiralamada yoğun talep yaşanıyor. Günlük araç kiralamada yüzde 80-90'lara varan doluluk gözleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Ferhat Lafçı anlattı.
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