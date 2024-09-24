İkinci el araçta yeni dönem

İkinci el araçta güvenli ödeme dönemi 27 Eylül'de başlıyor. Güvenli ödeme sistemi nedir, sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek? Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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