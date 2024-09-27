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2. el araçta güvenli ödeme sistemi!

2. el araçta güvenli ödeme sistemi!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 12:04
İkinci el otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen 'güvenli ödeme sistemi' bugün uygulanmaya başladı. Sistem nasıl işleyeceğini A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan otomotiv sektörü uzmanı Ercüment Çakıcı anlattı.
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2. el araçta güvenli ödeme sistemi!
2. el araçta güvenli ödeme sistemi!
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