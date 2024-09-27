2. el araçta güvenli ödeme sistemi!

İkinci el otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen 'güvenli ödeme sistemi' bugün uygulanmaya başladı. Sistem nasıl işleyeceğini A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan otomotiv sektörü uzmanı Ercüment Çakıcı anlattı.

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