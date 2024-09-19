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Patlak hava yastığı kazaya mı işaret? Kazasız araç diye güvenmeyin

Patlak hava yastığı kazaya mı işaret? Kazasız araç diye güvenmeyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 21:06
Araç 2015 model, airbag 2019 model çıktı! Bu, İstanbul’da yeni bir araç satın alan kişinin başına geldi. Arabayı, kontrolleri için ekspertize götürdü sahibi. Ve ne var ki, hava yastığının değiştiğini öğrendi. Akla gelen ilk soru şuydu tabii. "araç, kazalı mı?" işin aslı, herkesi şaşkına çevirdi.
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