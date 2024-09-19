19 Eylül 2024, Perşembe
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Patlak hava yastığı kazaya mı işaret? Kazasız araç diye güvenmeyin
Araç 2015 model, airbag 2019 model çıktı! Bu, İstanbul’da yeni bir araç satın alan kişinin başına geldi. Arabayı, kontrolleri için ekspertize götürdü sahibi. Ve ne var ki, hava yastığının değiştiğini öğrendi. Akla gelen ilk soru şuydu tabii. "araç, kazalı mı?" işin aslı, herkesi şaşkına çevirdi.