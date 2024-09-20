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Elektrikli araç ithalatına düzenleme! 30 gün sonra başlıyor

Elektrikli araç ithalatına düzenleme! 30 gün sonra başlıyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 14:59
Elektrikli şarj edilebilir otomobillerin ihracatı ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Karara göre 7 bölgede en az 20 yetkili servis kurulması ve bakım yapacak kişilerde yeterlilik belgesi aranacak. Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
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