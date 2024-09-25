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Araçlarda kışlık bakımı nasıl yapılmalı?

Araçlarda kışlık bakımı nasıl yapılmalı?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:02
Havalar soğumaya başladı. Hem can güvenliği hem de sonrasında çıkacak masraflar için araçlara şimdiden kış bakımı yaptırmak son derece önemli. Peki otomobillerde kış bakımı nasıl yapılır? Hangi lastikler kullanılmalı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
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Araçlarda kışlık bakımı nasıl yapılmalı?
Araçlarda kışlık bakımı nasıl yapılmalı?
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