Araçlarda kışlık bakımı nasıl yapılmalı?

Havalar soğumaya başladı. Hem can güvenliği hem de sonrasında çıkacak masraflar için araçlara şimdiden kış bakımı yaptırmak son derece önemli. Peki otomobillerde kış bakımı nasıl yapılır? Hangi lastikler kullanılmalı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.

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