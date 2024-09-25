Kışlık araç bakımı nasıl yapılmalı? Hangi araçta hangi lastikler tercih edilmeli?

Havalar soğumaya başladı. Hem can güvenliği hem de sonrasında çıkacak masraflar için araçlara şimdiden kış bakımı yaptırmak son derece önemli. Peki otomobillerde kış bakımı nasıl yapılır? Haberimizde...

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