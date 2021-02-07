Tehdit edilen Müge Anlı canlı yayında meydan okudu: Ben koruma ile gezmem

Aleyna Çakır'ın ölümünü ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında işleyen ve uzun süredir katil zanlısı Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Anlı, canlı yayında meydan okudu. 7 koruma ile gezdiği iddialarını yalanlayan Anlı, "Ben koruma ile gezmem. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz" dedi. İşte gündeme bomba gibi düşen o açıklamalar...

Yıllardır ATV ekranlarından çarpıcı olay ve konuklarla gündemi sarsan yayınlara imza atan Müge Anlı, yaptığı koruma açıklamasıyla şaşkına çevirdi. Uzun süredir açık bir şekilde Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen ünlü sunucu, katıldığı programda koruması olmadığını söyledi.

"BEN KORUMA İLE GEZMEM"

Yorumculardan gelen soru üzerine gündemde dolanan 7 koruma ile gezdiği iddialarını yalanlayan Müge Anlı, "Ben koruma ile gezmem. Benim hiç öyle şeylerim yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz." ifadelerini kullandı.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşadığı evde ölü olarak bulunmuştu. Sevgilisi olduğu ortaya çıkan Ümitcan Uygun'un, genç kıza uyguladığı şiddet anlarına ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızmıştı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun gözaltına alınsa da daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu madde temin etmek suçundan yakalanarak tutuklanan Uygun'un DNA'sı, Çakır'ın vücudunda çıkan örneklerle eşleşmişti. Gelişen tüm süreç içerisinde Uygun ve ailesi, ünlü sunucuya çeşitli platformlardan tehditler savurmuştu