Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar |Video

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan geçen yaz boşanmıştı. Ardından hayatına kimseyi almayan Ortaç, şubat ayında Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi 1,5 ay sürdü. Hatta Ortaç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Tüm bu yaşananlardan sonra eski sevgililer, Seçil Gür'ün yeni klibi 'Sebepsiz Çicek' için geçen çarşamba kamera karşısına geçip herkesi şaşırtmıştı. Ortaç, eski sevgilisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda buludu.

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerle laflayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür hakkında konuştu.

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan geçen yaz boşanmıştı. Ardından hayatına kimseyi almayan Ortaç, şubat ayında Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi 1,5 ay sürdü. Hatta Ortaç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Tüm bu yaşananlardan sonra eski sevgililer, Seçil Gür'ün yeni klibi 'Sebepsiz Çicek' için geçen çarşamba kamera karşısına geçip herkesi şaşırtmıştı.

Ortaç, "İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Önceden başladığımız bir işti, devamını getirdik" dedi. Eski sevgilisine övgüler yağdıran Serdar Ortaç, biten ilişkisinde sorunun kendisinde olduğunu da vurguladı.