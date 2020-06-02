Oyuncu Sumru Yavrucuk kaybolan köpeği için Müge Anlı'dan yardım istedi! |Video

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya başladı. Müge Anlı bugünkü canlı yayında ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un mesajına yer verdi. Yavrucuk, kaybolan Golden cinsi köpeği için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.