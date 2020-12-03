Mahmut Tuncer papağanıyla halay çekti

Koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evinde karantinaya alan Mahmut Tuncer, paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Tuncer, esprili gönderisinde, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Mahmut Tuncer'in papağanla halay çektiği videoya beğeni ve yorum yağdı.

Mahmut Tuncer, Insagram hesabından yayınladığı 'halay' videosu ile adından söz ettirmeyi başardı.

59 yaşındaki türkücü, papağanıyla halay çektiği gönderisinde, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tuncer'in "Halaylama" notunu düştüğü paylaşıma, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

