08 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.03.2020

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu |Video

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu... ATV ekranın bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümündeki sesli soru program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü. "Hangisi enstrümantal versiyonunu dinlediğiniz 'Bursalı mısın kadifeli gelin' adlı şarkıda geçen bir cümledir?" sorusundaki cevap şıkları arasında A şıkkında bulunan 'metrobüse sen bin metro ben' seçeneği İmirzalıoğlu'na tebessüm ettirdi. İşte o anlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu
'Garip' filmindeki Fatoş son haliyle şaşırttı
'Garip' filmindeki Fatoş son haliyle şaşırttı
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i herkesi şaşkına çevirdi
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i herkesi şaşkına çevirdi
Öldüğü iddia edilen Muhterem Nur gözlerini açtı
Öldüğü iddia edilen Muhterem Nur gözlerini açtı
Survivor’da korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı
Survivor’da korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı
Gülben Ergen'in 2 yıl hapsi isteniyordu karar açıklandı
Gülben Ergen'in 2 yıl hapsi isteniyordu karar açıklandı
Ramo 8.Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı
Ramo 8.Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı
Ünlü isim canlı yayında itiraf etti
Ünlü isim canlı yayında itiraf etti
Hekimoğlu'na yeni bölümde büyük şok!
Hekimoğlu'na yeni bölümde büyük şok!
Afili Aşk’ın 35. yeni bölüm fragmanı izle!
Afili Aşk’ın 35. yeni bölüm fragmanı izle!
Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya itirafı Evlendik
Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya itirafı "Evlendik"
Daha Fazla Video Göster