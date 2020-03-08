Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu |Video

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu... ATV ekranın bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümündeki sesli soru program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü. "Hangisi enstrümantal versiyonunu dinlediğiniz 'Bursalı mısın kadifeli gelin' adlı şarkıda geçen bir cümledir?" sorusundaki cevap şıkları arasında A şıkkında bulunan 'metrobüse sen bin metro ben' seçeneği İmirzalıoğlu'na tebessüm ettirdi. İşte o anlar...