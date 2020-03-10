Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! |Video
Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
FEDAKARLIK SIRASI ATEŞ'TE
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Ateş, İpek'in yaptığı fedakarlıkların karşılığında ona bir sürpriz yapıyor. Ateş, hastanede yaşanan önlük krizinden sonra bu durumun daha fazla İpek'i üzmesine izin vermek istemiyor ve beyaz önlüğüyle herkesi şaşırtıyor.
ATEŞ'İ VAHAP'A KİM İSPİYONLADI?
Ateş'in bu jesti İpek'i çok mutlu ediyor. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim?
ZEYNEP HEKİMOĞLU'NDAN HOŞLANDIĞINI İTİRAF EDİYOR
Zeynep, arkadaşlarına Ateş Hekimoğlu'ndan hoşlandığını itiraf ediyor! Hekimoğlu, komaya giren bir hastanın dosyasını alıyor. Bu kararını duyan Vahap şaşkınlığını gizleyemiyor.
Hekimoğlu'ndan hoşlanmayan Vahap, hastanede çalışmasını istemediğini açık açık ifade ediyor. Hekimoğlu ise, çalışma arkadaşlarından birisini kovmak için kura yöntemine başvuruyor.
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