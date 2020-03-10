Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! |Video

Salı akşamlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun merakla beklenen 11’nci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu’nıun yeni bölüm fragmanında, fedakarlık yapma sırası gelen Ateş’in İpek için yaptıkları dikkatleri çekti. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim? İşte Hekimoğlu’nun yeni bölümünde yaşanacaklar…

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

FEDAKARLIK SIRASI ATEŞ'TE

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Ateş, İpek'in yaptığı fedakarlıkların karşılığında ona bir sürpriz yapıyor. Ateş, hastanede yaşanan önlük krizinden sonra bu durumun daha fazla İpek'i üzmesine izin vermek istemiyor ve beyaz önlüğüyle herkesi şaşırtıyor.

ATEŞ'İ VAHAP'A KİM İSPİYONLADI?

Ateş'in bu jesti İpek'i çok mutlu ediyor. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim?

ZEYNEP HEKİMOĞLU'NDAN HOŞLANDIĞINI İTİRAF EDİYOR

Zeynep, arkadaşlarına Ateş Hekimoğlu'ndan hoşlandığını itiraf ediyor! Hekimoğlu, komaya giren bir hastanın dosyasını alıyor. Bu kararını duyan Vahap şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hekimoğlu'ndan hoşlanmayan Vahap, hastanede çalışmasını istemediğini açık açık ifade ediyor. Hekimoğlu ise, çalışma arkadaşlarından birisini kovmak için kura yöntemine başvuruyor.

