10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.03.2020

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! |Video

Salı akşamlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun merakla beklenen 11’nci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu’nıun yeni bölüm fragmanında, fedakarlık yapma sırası gelen Ateş’in İpek için yaptıkları dikkatleri çekti. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim? İşte Hekimoğlu’nun yeni bölümünde yaşanacaklar…

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

FEDAKARLIK SIRASI ATEŞ'TE

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Ateş, İpek'in yaptığı fedakarlıkların karşılığında ona bir sürpriz yapıyor. Ateş, hastanede yaşanan önlük krizinden sonra bu durumun daha fazla İpek'i üzmesine izin vermek istemiyor ve beyaz önlüğüyle herkesi şaşırtıyor.

ATEŞ'İ VAHAP'A KİM İSPİYONLADI?

Ateş'in bu jesti İpek'i çok mutlu ediyor. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim?

ZEYNEP HEKİMOĞLU'NDAN HOŞLANDIĞINI İTİRAF EDİYOR

Zeynep, arkadaşlarına Ateş Hekimoğlu'ndan hoşlandığını itiraf ediyor! Hekimoğlu, komaya giren bir hastanın dosyasını alıyor. Bu kararını duyan Vahap şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hekimoğlu'ndan hoşlanmayan Vahap, hastanede çalışmasını istemediğini açık açık ifade ediyor. Hekimoğlu ise, çalışma arkadaşlarından birisini kovmak için kura yöntemine başvuruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Survivor'da sinirler geriliyor! Ödül oyununda gerginlik...
Survivor'da sinirler geriliyor! Ödül oyununda gerginlik...
Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu
'Garip' filmindeki Fatoş son haliyle şaşırttı
'Garip' filmindeki Fatoş son haliyle şaşırttı
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i herkesi şaşkına çevirdi
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i herkesi şaşkına çevirdi
Öldüğü iddia edilen Muhterem Nur gözlerini açtı
Öldüğü iddia edilen Muhterem Nur gözlerini açtı
Survivor’da korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı
Survivor’da korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı
Gülben Ergen'in 2 yıl hapsi isteniyordu karar açıklandı
Gülben Ergen'in 2 yıl hapsi isteniyordu karar açıklandı
Ramo 8.Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı
Ramo 8.Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı
Ünlü isim canlı yayında itiraf etti
Ünlü isim canlı yayında itiraf etti
Hekimoğlu'na yeni bölümde büyük şok!
Hekimoğlu'na yeni bölümde büyük şok!
Daha Fazla Video Göster