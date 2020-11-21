Esra Erol oğlunun yeni yaşı bu görüntülerle kutladı

Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol’da programıyla gönüllere taht kuran Esra Erol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oğlu Ömer’in doğum gününü kutladı. Ömer’in doğduğu anlarda çekilen bir videoyu paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutlayan Erol’a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. İşte Esra Erol’un ilk kez paylaştığı o görüntüler…

Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programı ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki Esra Erol'un hayranlarıyla çok özel bir anını paylaştı.

37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol 5 yaşına basan küçük oğlu Ömer'i kucağına aldığı ilk anı paylaştı.

Esra Erol'un paylaşımı hayranları ve ünlü isimler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak... İyi ki doğdun evimizin isyankar34'ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız..." notunu düştü.

