Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Ece Erkeni evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden boşanmaya çalıştığını ve ilişkisinin meşru olduğunu savunan Ece Erken'e aldatılan eşten şok suçlama geldi. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği görüntüleri paylaştı. Videodaki kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Benan Mahmutyazıcıoğlu, şikayet dilekçelerini de paylaştı. İşte Ece Erken'in arabalara zarar verdiği o anlar...