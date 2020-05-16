Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu

Çağımızın Dede Korkut’u Arslanbek Sultanbekov, Yunus Emre eseri ‘Yalan Dünya’ için kamera karşısına geçti. Türk Dünyasının efsanevi bestekar ve yorumcusu, çağımızın Dede Korkut’u Arslanbek Sultanbekov’a, Bozdağ Film Yapım bünyesindeki Bozdağ Müzik Evi 12 parçadan oluşan bir albüm hazırlıyor.

Türk Dünyasının efsanevi bestekar ve yorumcusu, çağımızın Dede Korkut'u Arslanbek Sultanbekov'a, Bozdağ Film Yapım bünyesindeki Bozdağ Müzik Evi 12 parçadan oluşan bir albüm hazırlıyor. Albümde Yunus Emre'nin 'Yalan Dünya' adlı eserini yorumlayan Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumu, Apple Music, Spotify, Fizy, Google Play Music başta olmak üzere 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre eseri olan 'Yalan Dünya' adlı ilahiye, Bozdağ Film prodüksiyonuyla gerçekleştirilen bir de klip çekildi. Çekimleri Mimar Sinan'ın son eseri olan Valide-i Atik Külliyesi'nde gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini usta yönetmen Kamil Aydın üstlendi.

Mehmet Bozdağ tarafından kurulan Bozdağ Film, Türk dizi ve film sektörüne uluslar arası yapımlar kazandırdıktan sonra şimdi de bünyesinde kurduğu Bozdağ Müzik Evi ile kültür dünyamıza hizmet ediyor. Türkiye ve Türk dünyasının önemli yorumcuları ve eserlerini uluslar arası platforma taşımayı amaçlayan Bozdağ Müzik Evi, bu çalışmasının ilk adımını modern Türk etnik müziğinin kurucusu ve 'Çağımızın Dede Korkut'u olarak nitelendirilen Arslanbek Sultanbekov'a yaptığı albüm ile attı. Daha önce 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi müzik klibi ve single çalışmasıyla müzikseverleri Sultanbekov'la buluşturan Bozdağ Müzik, şimdi de Yunus Emre eseri 'Yalan Dünya' ile ikinci single çalışmasını müzik severleri buluşturdu.

Kariyeri boyunca Türk Dünyası'nda birçok albüm çıkaran, 'Dombra' enstrümanını dünyaya tanıtan, melodi ve sözleriyle yüreklere yol bulan Arslanbek Sultanbekov, 'Yalan Dünya' çalışmasında Dede Korkut Destanları'nda yer alan, şimdiki kemanların atası sayılan ve telleri orijinal at kılından imal edilen 'Kıl Kopuz'u kullandı. Yoğun bir emekle hazırlanan 'Yalan Dünya' eserinde, Sultanbekov'a dombra, ney, davul, ud gibi Türk etnik enstürmanarı ve modern enstrümanlar keman, gitar ve perküsyonlarla değerli saz ustaları eşlik etti.

ARSLANBEK SULTANBEKOV'UN BİYOGRAFİSİ

Türkiye ve Türk dünyasında Dombra müziğiyle tanınan, modern Türk etnik müziğinin kurucusu ve çağımızın Dede Korkut'u olarak nitelendirilen Arslanbek Sultanbekov, Kuzey Kafkasya kökenli, Nogay halk müziği sanatçısıdır.

23 Nisan 1965 yılında dönemin Sovyetler Birliği sınırları içeresinde bulunan Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde yer alan Erkin-Halk kasabasında doğdu. 1985 yılında müzik okulundan klasik gitar ihtisasını alarak mezun oldu. 1989 yılında müzik grubunu oluşturarak 'Nogay Keşeler' (Nogay Geceler) adında ilk albümünü çıkardı.

Aynı yıl Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde düzenlenen Bardov Festivali'nde birinciliği elde etti. "Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Milli Sanatçısı" ve 1994 yılında "Cumhuriyetin En Güzel Sesi" unvanını aldı. Orta çağda yaşamış Nogay şairlerle ilgili çalışmalar yürüterek Şalkiyiz Tilenşi Ulı, Asan Kaygılı, Kaztuvgan Süyüniş Ulı ve Dosmambet Azavlı gibi şairlerin beyitlerine besteler yaptı. 1997 yılında St. Peterburg'da 'Nogay El' adlı ikinci albümü çıkardı.

2004 yılından Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yerleşen Arslanbek Sultanbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda görev aldı. 2005 yılında, II. Dünya Savaşı'nın bitişinin 60. yıldönümü nedeni ile yapılan 'Vatansever şarkıları beste yarışmasında' iki ödül kazandı. 2008 yılında Kazakistan'da 'Aşşı Su' (Acı Su) isimli albümünü çıkardı.

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen Arslanbek Sultanbekov, 2020 Ocak ayı içinde yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinema filminin tanıtım müziğini yaptı. Sultanbekov, önümüzdeki günlerde Bozdağ Film bünyesindeki Bozdağ Müzik Evi'nden çıkacak, stüdyo çalışmaları devam eden yeni çalışmasında Türkiye ve Türk dünyasının klasik eserleri ve yeni çalışmalarına yer verecek.