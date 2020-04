Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi! Tele-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ panikledi |Video

Tele-1 ekranında program sunan Can Ataklı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önce eleştirdi ardından da kanalın üst yönetimi tarafından yapılan baskı üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Ataklı, "Açıklamalarımdan dolayı Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Üzüntü yarattıysam özür dilerim” dedi. Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise “Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Can Ataklı da bugün durumu açıkladı ve gerekli tavrı aldı. Yanlış anlaşıldığını söyledi ve bu nedenle de özür diledi." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Tele-1 TV'ye reklam vermesi dikkat çekti.