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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı....

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.05.2024 00:12
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Akıllara Kaza mı? Suikast mı? sorusu gelirken uzman isimler A Haber'de kazayı değerlendirdi. CIA, İsrail ve ABD detayı dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar....

Kaza mı suikast mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Kaza mı suikast mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
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