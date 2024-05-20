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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Olayın Muhsin Yazıcıoğlu ile benzerliği var mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.05.2024 00:16
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Canan Barlas ile Gündem programında da uzman isimler, olayın Muhsin Yazcıoğlu ile benzerliği olduğuna dikkat çekti. İşte detaylar....

Olayın Muhsin Yazıcıoğlu ile benzerliği var mı?
Olayın Muhsin Yazıcıoğlu ile benzerliği var mı?
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