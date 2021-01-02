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atv dizisi Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 02.01.2021 22:27
Güncelleme:02.01.2021 22:30
atv ekranlarında başlayacak Maraşlı dizisinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. atv'nin iddialı yapımlarından olan, yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" görkemli oyuncu kadrosu, ezber bozan hikâyesiyle 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor.

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

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Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
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