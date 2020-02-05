Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı izle. 17 Aralık tarihinde yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisinin 6. bölümü ilgiyle izlenmişti. Diziseverler tarafından merakla beklenen dizinin 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. Medikal drama ve komedi türündeki Hekimoğlu dizisinin 7. bölümünde ''Doktor sen kendini sevmiyorsun.'' sözü dikkat çekiyor. İşte Hekimoğlu dizisinin 7. bölüm fragmanı...