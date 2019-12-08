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08.12.2019

Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için "Gururlanmalısınız" dedi |Video

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles'den A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in sorularını yanıtlayan Della Miles, "Nasıl Müslüman oldunuz? Türkiye'ye yerleşmeye nasıl karar verdiniz? Türk kültürünün hangi özellikleri sizi etkiledi? gibi sorularına samimi yanıtlar verdi. Öte yandan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sanatçı Başkan Erdoğan ile olan görüşmesiyle ilgili de ilk kez konuştu ve o anları anlattı. Miles, "Kendi ülkemin başkanlarından hiçbiriyle tanışmadım birinin bile elini bile sıkmadım. Başkan Erdoğan çok açık biri, benimle bile görüştü. Bundan etkilendim çok onurlandım. O ve sevgili eşi sadece normal insanlar. Kimseye yukarıdan bakmayan bir başkanınız olduğu için gururlanmalısınız" dedi. Öte yandan aralık ayı içerisinden Konya'ya geleceğini ve yeni bir single çıkaracağını söyleyen Miles, A Haber'ê özel Türkçe olarak "Yalnızım" şarkısın söyledi. İşte o keyifli röportaj...

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles'den A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in sorularını yanıtlayan Della Miles, "Nasıl Müslüman oldunuz? Türkiye'ye yerleşmeye nasıl karar verdiniz? Türk kültürünün hangi özellikleri sizi etkiledi? gibi sorularına samimi yanıtlar verdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN GURURLANMALISINIZ"

Öte yandan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sanatçı Başkan Erdoğan ile olan görüşmesiyle ilgili de ilk kez konuştu ve o anları anlattı. Miles, "Kendi ülkemin başkanlarından hiçbiriyle tanışmadım birinin bile elini bile sıkmadım. Başkan Erdoğan çok açık biri, benimle bile görüştü. Bundan etkilendim çok onurlandım.

O ve sevgili eşi sadece normal insanlar. Kimseye yukarıdan bakmayan bir başkanınız olduğu için gururlanmalısınız" dedi. Öte yandan aralık ayı içerisinden Konya'ya geleceğini ve yeni bir single çıkaracağını söyleyen Miles, A Haber'ê özel Türkçe olarak "Yalnızım" şarkısın söyledi.

Della Miles, Başkan Erdoğan ile buluştu DELLA MİLES, BAŞKAN ERDOĞAN İLE BULUŞTU
ABDli sanatçı Della Milestan Barış Pınarı Harekatına destek ABD'Lİ SANATÇI DELLA MİLES'TAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Michael Jacksonın vokalisti Della Miles Müslüman oldu MİCHAEL JACKSON'IN VOKALİSTİ DELLA MİLES MÜSLÜMAN OLDU

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