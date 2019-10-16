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16.10.2019

ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen Soul Rock müziğinin dünyadaki önemli yorumcularından ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Şarkıcı Della Miles, Barış Pınarı Harekatına destek vermek için Suriye sınırına gitti. Burada A Haber canlı yayında kritik mesajlar veren Miles, “Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum." dedi. Öte yandan Miles “Bu bir barış harekatı. Ben burada barışı desteklemek için buradayım. Biz hepimiz huzur için yaşıyoruz. Para için değil, elbise için değil... Huzur çok önemli. Bu harekatta huzurun getirilmesi için gerekli olan bir harekat.” şeklinde konuştu.

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