ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

"ALDIĞIM HER NEFESTE BU MASUM İNSANLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Miles, açıklamasında, "Kendimi insanlığa adamış biri olarak aç gözlülük ve nefret yüzünden insanların ölmesine göz yumamam." ifadelerini kullanan Miles, "Barış Pınarı Harekatı savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım her nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Miles, kendisini bu konuda konuşacak bir platforma sahip olduğu için şanslı hissettiğini kaydetti.