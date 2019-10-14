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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston ile aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles'den Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Terörün dünyanın en büyük problemi olduğunu söyleyen Della, "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:05
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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Soul Rock müziğinin dünyadaki önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum." ifadesini kullandı.

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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen Miles, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Geçen yıl Muğla'nın Dalyan ilçesine yerleşen ve Müslüman olan sanatçı Miles, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın masumlar için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

"ALDIĞIM HER NEFESTE BU MASUM İNSANLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Miles, açıklamasında, "Kendimi insanlığa adamış biri olarak aç gözlülük ve nefret yüzünden insanların ölmesine göz yumamam." ifadelerini kullanan Miles, "Barış Pınarı Harekatı savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım her nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Miles, kendisini bu konuda konuşacak bir platforma sahip olduğu için şanslı hissettiğini kaydetti.

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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

"TERÖR DÜNYANIN EN BÜYÜK PROBLEMİ"

"Terör dünyanın en büyük problemi." değerlendirmesini yapan Miles, Türkiye'nin liderliğindeki Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki savaşı bitirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Masumların zarar görmemesi adına hareket eden herkesi desteklediğinin altını çizen Miles, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: