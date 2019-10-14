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ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston ile aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles'den Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Terörün dünyanın en büyük problemi olduğunu söyleyen Della, "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:05
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