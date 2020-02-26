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26.02.2020

Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı paylaşımı olay oldu

Acun Ilıcalı ile bir süredir ilişki yaşayan Çağla Altunkaya yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada trend olan bir uygulama olan "TC Simülasyonunda kimsin?" efektiyle paylaşım yapan Altunkaya sevgilisi Ilıcalı'nın adı çıkınca verdiği tepkiyle gündem oldu.

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya, ilk kez geçtiğimiz yaz motorla gezerken görüntülenmiş ancak ikilinin ilişkisi olduğu kanıtlanamamıştı.
Super Bowl'u birlikte izlerken görüntülenen Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

Ilıcalı'nın genç sevgilisi Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile ilgili yaptığı paylaşım ise yeniden sosyal medyanın gündemine gelmesine neden oldu.

ACUN ILICALI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Aşklarını göz önünde yaşamamaya dikkat eden ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medyanın yeni uygulamalarından olan "TC Simülasyonunda Kimsin?" efektini deneyen Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca ne tepki vereceğini şaşırdı. Genç kadın sevgilisi Acun Iıcalı'nın isminin çıkmasına sadece gülerek tepki verirken, söz konusu video sosyal medyada çok konuşuldu.

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