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Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı

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Giriş: 08.06.2022 21:58
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın gece safhasını takip etmek için İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er, T-129 ATAK helikopterlerinin gerçeği aratmayan operasyonunu böyle ekranlara taşıdı..
A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı
A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
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