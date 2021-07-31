Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor! Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor? Kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek?

Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı yangınlar başladı. Bir yandan da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. Peki sıcaklıklar yangınları nasıl etkiliyor? Sıcaklıklar ne kadar sürecek? Nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN