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Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor! Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor? Kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 31.07.2021 15:05
Güncelleme:31.07.2021 15:09
Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı yangınlar başladı. Bir yandan da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor. Peki sıcaklıklar yangınları nasıl etkiliyor? Sıcaklıklar ne kadar sürecek? Nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.
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Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor?
Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor?
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