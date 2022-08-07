07 Ağustos 2022, Pazar
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Yunanistan göçmenleri ölüme itti! Türk kara sularına böyle savruldular | İHA'lar o anları görüntüledi
Kaçak göçmenler deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek isterken ölümle burun buruna geldi. Yunanistan'a ait askeri bot göçmenlerin yanından hızla geçerek oluşturduğu dalgayla Türk kara sularına itti. Yunanistan'ın göçmenleri ölüme sürüklediği o anlar İHA'lar tarafından görüntülendi.