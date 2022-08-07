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Yunanistan göçmenleri ölüme itti! Türk kara sularına böyle savruldular | İHA'lar o anları görüntüledi

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Giriş: 07.08.2022 15:56
Kaçak göçmenler deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek isterken ölümle burun buruna geldi. Yunanistan'a ait askeri bot göçmenlerin yanından hızla geçerek oluşturduğu dalgayla Türk kara sularına itti. Yunanistan'ın göçmenleri ölüme sürüklediği o anlar İHA'lar tarafından görüntülendi.
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