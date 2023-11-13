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Yüksek yargıdaki anlaşmazlığı bitirecek adım! AYM’nin yetki sınırı çizilecek | Yönetmelikte neler değişecek?

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 16:42
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan anlaşmazlığın aşılması için AK Parti düğmeye bastı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nin çalışma usulünün yönetmelik yerine kanunla belirlenmesi gündeme gelecek ve bireysel başvuru konusu gözden geçirilecek. AYM'nin ise Yargıtay kararlarını ortadan kaldırması önlenecek.
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