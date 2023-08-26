26 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yerel seçimler yolunda yedili koalisyon darmadağın! Ümit Özdağ şartlarını açıkladı! İmamoğlu ve Tunç Soyer'e kesik...
Yerel seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyon bir türlü toplanamıyor. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun destek için bakanlıklar teklif ettiği Ümit Özdağ yerel seçimde ittifak şartlarını açıkladı. Özdağ, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in aday gösterilmesi durumunda destek vermeyeceklerini ifade ederken ittifakta yer alan HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin de üstünü çizdi. İşte detaylar...