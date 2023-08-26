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Yerel seçimler yolunda yedili koalisyon darmadağın! Ümit Özdağ şartlarını açıkladı! İmamoğlu ve Tunç Soyer'e kesik...

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Giriş: 26.08.2023 12:36
Yerel seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyon bir türlü toplanamıyor. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun destek için bakanlıklar teklif ettiği Ümit Özdağ yerel seçimde ittifak şartlarını açıkladı. Özdağ, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in aday gösterilmesi durumunda destek vermeyeceklerini ifade ederken ittifakta yer alan HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin de üstünü çizdi. İşte detaylar...
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