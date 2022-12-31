Yeni Zelanda 2023'e girdi! Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

Yeni Zelanda, yeni yıla girdi. Türkiye saatiyle 14'te 2023'e giren yeni Zelanda’nın başkenti Auckland'da, Bu sene ışık gösterileri gerçekleştirildi. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'den sonra Yeni Zelanda ve Fiji de, Türkiye saatiyle 14 itibariyle yeni yıla girdi.

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