31 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni Zelanda 2023'e girdi! Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı
Yeni Zelanda, yeni yıla girdi. Türkiye saatiyle 14'te 2023'e giren yeni Zelanda’nın başkenti Auckland'da, Bu sene ışık gösterileri gerçekleştirildi. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'den sonra Yeni Zelanda ve Fiji de, Türkiye saatiyle 14 itibariyle yeni yıla girdi.